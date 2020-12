Koronawirus. Cała Polska w żółtej strefie. Hotelarze do rządu: oddajcie ferie!

Już w siedmiu województwach wskaźnik nowych zakażeń spadł do poziomu, który wcześniej rządowi eksperci opisywali jako żółte strefy. To województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie.

Przypomnijmy, że według zasad określanych dla żółtej strefy (w całej Polsce wprowadzono ją 10 października), dozwolone byłyby działalność hotelowa oraz otwarcie restauracji i barów. To jednak przy ograniczeniu liczby pokoi hotelowych do 30 proc., w restauracjach limit klientów wynosił 1 osoba na 4 metry kwadratowe sali.

Koronawirus. Luzowanie obostrzeń wstrzymane

- Jeżeli średnia dzienna liczba potwierdzonych, nowych przypadków COVIUD-19 w ciągu siedmiu dni spadnie poniżej 19 tys., możliwy będzie powrót do obostrzeń wprowadzonych dla strefy czerwonej, jeżeli spadnie poniżej 10 tys. wrócimy do strefy żółtej - zapowiadał pod koniec listopada minister zdrowia. Stało się jednak inaczej.

Minister zdrowia oraz prof. Andrzej Horban (szef zespołu doradców ds. epidemii) uważają obecny trend za kruchy sukces w starciu z epidemią. Dlatego chcą utrzymania ograniczeń do 27 grudnia. Ten dzień kończy wolne po świętach Bożego Narodzenia. Co dalej? Nie wiadomo.

Hotelarze do rządu. Oddajcie ferie!

- Rząd powinien w ciągu tygodnia poinformować o planach wobec hoteli. Mało kto może pozwolić sobie na utrzymanie biznesu, gdy nie wiadomo, kiedy będzie mógł on zarabiać. Ferie powinny być wydłużone do połowy marca, co jest odpowiedzialnym rozwiązaniem pod kątem epidemicznym. Zwracają na to uwagę wirusolodzy, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie - mówi WP Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy.