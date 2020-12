Prof. Horban zdradził, kiedy wrócimy do normalności. Umożliwi to szczepionka na COVID-19

We wtorek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby odnotowało 8312 nowe przypadki koronawirusa. Przez COVID-19 oraz choroby współistniejące w poniedziałek zmarło 411 osób. W kraju nadal obowiązuje wiele obostrzeń, nakazów i zakazów. Profesor Andrzej Horban w rozmowie z TVN24 powiedział, że celem wprowadzonych przez rząd obostrzeń jest "dobrnięcie do czasu, kiedy będzie dostępna szczepionka". Główny doradca premiera do spraw epidemii COVID-19 powiedział także, kiedy uda się zaszczepić tylu Polaków, aby można było wrócić do życia sprzed epidemii koronawirusa.