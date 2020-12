Szczepionka na COVID-19. Pierwsze szczegóły planu

Czy to wystarczy, żeby przekonać nieprzekonanych, których - przypomnijmy - jest ponad 40 proc. (badanie UCE Research i Syno Poland przeprowadzone w dniach 20-23.11). Słysząc to pytanie Dworczyk zapewnił, że od 15 grudnia rząd uruchomi "wielką akcję edukacyjną i profrekwencyjną", która będzie miała na celu przekonać Polaków do szczepień. Możemy się spodziewać licznych plakatów i spotów transmitowanych "zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w internecie". Zaszczepi się także sam Michał Dworczyk i premier Mateusz Morawiecki. Nie wiadomo jednak czy politycy zrobią to przed kamerami.