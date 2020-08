Koronawirus w Polsce i zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Tomasz Grodzki zrobił test, jest wynik

Godzwon potwierdziła również, że marszałek Senatu będzie obecny na Zgromadzeniu Narodowym, które zbierze się w czwartek, by odebrać przysięgę od prezydenta Andrzeja Dudy.

Wszytko wskazuje na to, że wpływ na frekwencję podczas uroczystości będzie miał koronawirus wykryty u senatora PSL Jana Filipa Libickiego. Obecność wirusa stwierdzono również m.in. u senatora Artura Dunina z Koalicji Obywatelskiej, Ryszarda Bobera z PSL-Koalicji Polskiej oraz posła PSL Dariusza Klimczaka.

Swoją decyzję ogłosił również prezydent Warszawy oraz rywal Dudy w wyborach prezydenckich, Rafał Trzaskowski. - Nie będzie mnie niestety w Warszawie - oświadczył we wtorek.

Z kolei europosłanka Róża Thun poinformowała na Twitterze, że nie przyjdzie na uroczystośc, gdyż z Kancelarii Sejmu przyszło do niej zaproszenie z błędem ortograficznym w jej imieniu. "Ókłony Pani Marszałek Elrzbieta Witek! Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski. Dziękuję, z zaproszenia nie skorzystam" - pisała Thun.