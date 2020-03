Koronawirus w Polsce i na świecie. Niepokojące doniesienia. Blisko sto nowych przypadków

Na całym świecie liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 300 tys. W Polsce wirusa wykryto już u 634 osób. Dramatyczna sytuacja jest cały czas we Włoszech. Tylko w ciągu ostatniej doby zanotowano tam aż 651 zgonów.

Koronawirus cały czas się rozprzestrzenia. Obecnie najgorsza sytuacja jest w Europie. Do 5476 wzrosła w niedzielę liczba zmarłych zakażonych osób we Włoszech, które stały się europejskim epicentrum pandemii. Tylko w ciągu ostatniej doby zanotowano tam następnych 651 zgonów. Mimo, że to mniej niż w sobotę i władze mają nadzieję, że ten trend się utrzyma, to liczby cały czas przerażają. Dotychczas we Włoszech potwierdzono 59 tysięcy przypadków zakażeń - informuje PAP.

W Niemczech koronawirusem zaraziło się prawie 25 tys. osób, ponad 90 osób zmarło. Rząd federalny i kraje związkowe RFN porozumiały się co do dalszego przeciwdziałania pandemii. Wprowadzają drastyczne przepisy. Między innymi zakazano zgromadzeń, w których uczestniczą więcej niż dwie osoby. Nie dotyczy to jedynie rodzin i osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.

Kwarantannie została poddana także kanclerz Angela Merkel. Wszystko z uwagi na fakt, że koronawirusa wykryto u lekarza, który ją badał.

Dramatyczne informacje docierają także z Hiszpanii. Tam zanotowano aż 394 nowe zgony z powodu koronawirusa i 3 646 zakażeń. W ten sposób liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1720. Zakażonych jest w sumie ponad 28,6 tys. osób.

Koronawirus w Polsce. Wzrasta liczba osób z COVID-19

O kolejnych przypadkach zachorowań informuje cały czas ministerstwo zdrowia w Polsce. Obecnie liczba osób zakażonych wzrosła do 634. Tylko w niedzielę zachorowanie potwierdzono u 98 osób.

Zmarły też kolejne dwie osoby. Jedną z nich jest 37-letnia kobieta. Potwierdzono, że przyczyną śmierci było zakażenie koronawirusem.

Wiadomo, że najpierw kobieta trafiła do szpitala w Wolicy koło Kalisza, później została przetransportowana do placówki w Poznaniu. - Pacjentka przyjechała do nas w skrajnie ciężkim stanie, została przyjęta do odcinka intensywnej terapii szpitala zakaźnego. Poddana została procedurom intensywnej terapii, stan krytyczny niestety się utrzymywał; chora zmarła - powiedział PAP lek. med. Jacek Górny, szef SOR i rzecznik szpitala zakaźnego w Poznaniu.

Po południu resort poinformował także o drugim zgonie. To 43-letni mężczyzna. "Diagnoza lekarzy wskazuje na śmierć z powodu zakażenia koronawirusem" - podało ministerstwo.

Mężczyzna był zawodowym kierowcą PKS w Grójcu. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach prosi o pilne zgłaszanie się osób, które jechały autobusem PKS Grójec w konkretnych dniach i liniach, na których pracował 43-latek.

W sumie w Polsce z powodu zakażenia koronawirusem zmarło do tej pory 7 osób.

Koronawirus w Polsce i na świecie

Chorobę COVID-19 wywołuje koronawirus (SARS-CoV-2). Po raz pierwszy zdiagnozowano ją w grudniu, w chińskiej prowincji Hubei, ze stolicą w mieście Wuhan. Do głównych objawów choroby należą gorączka, suchy kaszel, ogólne zmęczenie i spłycony oddech. Od 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje koronawirusa jako pandemię. W drugiej połowie marca liczba chorych na koronawirusa we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji stała się wyższa niż w Chinach.

Koronawirus na świecie. Mapa zagrożenia

