Koronawirus w Polsce. GIS: niemal 4,5 tys. ukaranych w związku z pandemią

- Za wyjście z mieszkania mimo zakażenia koronawirusem czy spacer podczas obowiązkowej kwarantanny łącznie ukarano niemal 4 478 osób - przekazał TVN24 Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tylko od 6 do 12 lipca służby sanitarne ukarały 82 osoby pozostające na kwarantannie.

Wyjaśnił również, że kwota, którą łącznie mają do zapłacenia ukarane osoby, to 21 581 194 zł. Najwyższa kwota pojedynczej kary to 30 tys. zł, bo tak zakładają zapisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.