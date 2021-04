Koronawirus w Polsce. Dr Sutkowski: "Za kilka dni możemy mieć problem"

W czasie świąt wielkanocnych odnotowaliśmy kilka spadków dobowej liczby zakażeń. Czy trend ten się utrzyma? O to m.in. pytany był gość programu "Newsroom" WP, dr Michał Sutkowski. Jak stwierdził, sytuacja może się całkowicie zmienić już za kilka dni. - Możemy mieć duży problem. Pytanie, jak się zachowywaliśmy (w trakcie świąt - red.) - powiedział. Jak dodał, "wirus na pewno nie świętował". - Jeżeli zachowywaliśmy się mniej rozsądnie, sporo z nas chorowało i jeszcze kontaktowaliśmy się w święta to już jest podwójnie, a nawet potrójnie źle. I to nam w statystykach za kilka dni zacznie wychodzić - zaznaczył. Dodał jednak, że sytuacja nie musi być aż tak poważna. - Do części osób zaczyna docierać fakt, że to nie jest zwykłe przeziębienie i grypa, tylko poważna choroba, dotycząca także młodych ludzi - podkreślił ekspert.

