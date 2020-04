Koronawirus w Polsce. Co z wyborami prezydenckimi 2020? Ryszard Terlecki: uruchomiono medialny walec

Warto zaznaczyć, że do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa PiS ws. zmian w Kodeksie Wyborczym, który zakłada powszechne głosowanie korespondencyjne . Mogą z niego skorzystać wszyscy wyborcy. Wcześniej proponowano, by takie oddawanie głosów dotyczyło wyłącznie osób na kwarantannie, izolacji lub które są powyżej 60. roku życia.

"W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, należy mieć na względzie, utrzymujący się stan epidemii, a co za tym idzie ograniczeń zgromadzeń i przemieszczania się" - czytamy w uzasadnieniu ustawy. Podkreślono, że "każdy z wyborców, przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych, będzie mógł zagłosować nie będąc zmuszonym do osobistego stawiennictwa przy urnie wyborczej".

Koronawirus w Polsce. Elżbieta Witek o wyborach prezydenckich 2020

We wtorek wieczorem marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła orędzie, w którym zwróciła się do swojego odpowiednika w Senacie. - Apeluję o sprawne procedowanie tej ustawy w Senacie, bowiem od uchwalenia jej w Sejmie pozostanie dosłownie kilka dni, aby Prezydent mógł podpisać te zmiany i by mogły one działać - powiedziała, zwracając się do Tomasza Grodzkiego.