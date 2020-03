Marszałek Terlecki: Wybory powinny się odbyć w terminie. Do samorządów możemy wprowadzić komisarzy

- Uważam za idiotyzm i działanie antydemokratyczne deklaracje wzywające do bojkotu wyborów - powiedział Ryszard Terlecki, zaznaczając, że rozwój skali epidemii może wymusić zmianę decyzji odnośnie daty wyborów.

Uważa on, że Platforma Obywatelska "męczy się" z kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i dlatego dąży do zmiany kandydata w wyborach prezydenckich:

Odniósł się on też do powtarzających się deklaracji części władz samorządowych, że z uwagi na bezpieczeństwo ludzi, nie będą one podczas epidemii organizować wyborów prezydenckich: