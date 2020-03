Koronawirus w Polsce. Borys Budka: pomoc dla przedsiębiorców jest potrzebna natychmiast

Wicemarszałek Sejmu i kandydatka KO na prezydenta przypomniała, że do tej pory opozycja nie otrzymała propozycji ustawy rządowej, tzw. tarczy antykryzysowej. - Marszałek Elżbieta Witek zaproponowała zwołanie posiedzenia Sejmu, bo to posłowie muszą podjąć decyzję, bez ustawy tych problemów nie da się rozwiązać, więc musimy w sejmie nad tymi ustawami pracować. Ważne jednak jest to, by ten Sejm pracował zgodnie z konstytucją i zgodnie z regulaminem Sejmu. Wiem, że sytuacja jest wyjątkowa, ale nie możemy doprowadzić do tego, by w Sejmie łamano prawo. Dlatego mam nadzieję, że na dzisiejszym prezydium Sejmu ustalimy, że nasze ustawy będą procedowane, i że doprowadzimy do tego, że te ustawy wejdą w życie - dodała.