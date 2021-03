Koronawirus w Polsce. Apel do Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o egzaminy i rychły lockdown

We wtorek Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym poinformowało o odwołaniu wszystkich egzaminów pisemnych i ustnych w dziedzinach medycyny, dla których Państwowy Egzamin Specjalistyczny (PES) nie rozpocznie się do końca tego tygodnia, czyli do 19 marca 2021 r. Przyczyną jest "trwający stan epidemii".