Egzaminy specjalizacyjne odroczone. MZ komentuje zamieszanie z AstraZenecą

Podczas konferencji prasowej Wojciech Andrusiewicz mówił, że młodzi medycy przed specjalizacją oczekują, by zrezygnować z egzaminu specjalizacyjnego. Dzięki temu udałoby się zwiększyć obsadę lekarską w szpitalach covidowych i na oddziałach zakaźnych.

Jednak - zwrócił uwagę rzecznik Ministerstwa Zdrowia - część egzaminów specjalizacyjnych (ustnych i pisemnych) - już się odbyła. - Niesprawiedliwym by było, gdybyśmy jednych lekarzy traktowali gorzej niż drugich. Ale idziemy na kompromis z uwagi, że każde ręce są nam potrzebne dzisiaj do leczenia pacjentów covidowych - mówił Andrusiewicz.

Tym samym osoby, które do 19 marca nie rozpoczną egzaminu specjalizacyjnego, to termin zostanie im przeniesiony. - Ponowne uruchomienie terminów egzaminacyjnych nastąpi 17 maja. To jest ruch, który ma pomóc zwiększyć obsadę w szpitalach covidowych i na oddziałach zakaźnych - dodał rzecznik resortu zdrowia.