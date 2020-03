Koronawirus w Polsce. Antoni Macierewicz krytykuje ograniczenia ws. mszy świętych. „Apeluję do pana ministra zdrowia”

Były szef MON Antoni Macierewicz skrytykował wprowadzone przez rząd ograniczenia dotyczące organizacji obrzędów liturgicznych. – Zakaz gromadzenia się na mszy świętej więcej niż 5 osób jest po prostu nieroztropny – stwierdził marszałek senior i zaapelował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o dokonanie zmiany w rozporządzeniu.

Antoni Macierewicz wypowiedział się na temat zakazu gromadzenia się na uroczystościach religijnych. Według nowo wprowadzonych przepisów, podczas nabożeństwa w kościele przebywać może nie więcej niż 5 osób. Nie wlicza się do nich jednak kapłanów i pracowników służby kościelnej.

– Uderza nie tylko w naszą tradycję, ale także w naszą odporność w tych najtrudniejszych czasach. To nie jest tylko kwestia psychologii, to jest kwestia naszej wiary, to jest kwestia naszej tożsamości, to jest kwestia naszej zdolności sprostania tym trudnym czasom, które już teraz są, a zdajemy sobie sprawę, że mogą nadchodzić jeszcze trudniejsze (…) – powiedział były minister obrony narodowej w programie „Głos Polski” na antenie TV Trwam.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że wprowadzone w życie obostrzenia uderzają we wszystkich katolików i działają na szkodę polskiej tradycji.

– Gdy patrzę na to, co się dzieje w sklepach (…), gdzie czasami są obecne setki osób w jednym momencie, gdy widzę różne inne zbiorowe zachowania, to zastanawiam się: w bazylice krakowskiej na mszy ma być 5 osób? To w kościele Świętego Krzyża w Warszawie czy w katedrze warszawskiej na mszy ma być 5 osób? To jest naprawdę nierozsądna decyzja – przekonywał Antoni Macierewicz.

Marszałek senior zwrócił się także do ministra zdrowia. Polityk uważa, że Łukasz Szumowski powinien zainterweniować w sprawie wiernych i zmienić zapis rozporządzenia. – Raz jeszcze apeluję do pana ministra zdrowia, żeby zmienił w swoim rozporządzeniu ten zapis. Jest to apel także do Państwa, bo musimy mówić głośno o tym, że wiara i jej praktykowanie w tych trudnych czasach jest konieczne – stwierdził Macierewicz.

Poseł zaznaczył jednak, że zmiany w obowiązujących od niedawna przepisach powinny zostać naniesione z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. – To jest decyzja, która przemknęła się do tego rozporządzenia, ktoś nie zwrócił uwagi na to, jakie są tego konsekwencje – dodał były szef MON.