Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda rozpoczął spotkanie Rady Gabinetowej. Wyjaśnia powody jej zwołania

Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda z uznaniem o systemie stref żółtych i czerwonych

Duda podkreślił, że "w tym szczególnym czasie zmiany ministra zdrowia” dzieci wróciły do szkół, co jest drugim powodem spotkania Rady Gabinetowej. - Chciałem zapytać szefa MEN o to, jak wygląda sytuacja, jak minęły te pierwsze dni, jakie scenariusze, również te kryzysowe, są przewidziane - uznał.

- Do 3 września odnotowano w Polsce 69 tys. przypadków COVID-19. W 47 proc. to były kobiety. Wśród wszystkich zakażonych 7,6 proc. to dzieci. To niezwykle ważne, bo dzięki temu mogliśmy podjąć racjonalną decyzję o powrocie dzieci do szkół - powiedział szef GIS Jarosław Pinkas.