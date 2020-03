Koronawirus w Polsce. Aleksander Kwaśniewski ostro o Jarosławie Kaczyńskim. "Cyniczny gracz"

- To są takie momenty, które definiują polityka. Czy jest politykierem, mężem stanu - powiedział o roli prezydenta Polski w czasie epidemii koronawirusa Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem Andrzej Duda powinien "ze względu na sytuację, zdrowie Polaków, konieczność wspólnej walki z epidemią (...) chcieć przełożenia wyborów". Kwaśniewski w rozmowie z TVN24 podkreślił, że istnieją odpowiednie "konstytucyjne instrumenty". - I tak bym zrobił - powiedział.

Były prezydent opisał też "cynicznego gracza", który miałby decydować o tym, by nie przekładać wyborów, bo "dla jego kandydata teraz będzie łatwiej, niż jesienią, gdy będą konsekwencje gospodarcze pandemii". - Jeżeli ten cyniczny gracz ma o tym decydować (...), to znaczy, że jesteśmy chorzy na koronawirusa i wirusa pod nazwą cynizm Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził. - Jestem przekonany, że jednak 10 maja tych wyborów nie będzie - uznał.

Przyznał jednak, że "wszyscy trochę wierzyli", że epidemia nie rozprzestrzeni się poza Chiny. Kwaśniewski wyraził obawę, że pierwszym efektem Covid-19 będzie wiara w to, że tylko państwa narodowe mogą sobie z nią poradzić. Jego zdaniem krajom potrzebna jest większa współpraca.

- Nie sądzę, żeby ten wirus doprowadził do moralnej odnowy.. To byłoby wspaniale (...), bo ten koronawirus jest zbawieniem dla zwierząt - zauważył. Były prezydent ma też nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy zostanie wynaleziona skuteczna szczepionka. I przyznał, że jego marzeniem jest postawienie na "zrównoważony rozwój". - Tylko ja nie bardzo w to wierzę - dodał Kwaśniewski.