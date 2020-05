Koronawirus w Polsce. Afera z maseczkami. Szef Kancelarii Premiera broni Łukasza Szumowskiego

Teraz dziennik donosi, że Ministerstwo Zdrowia zostało ostrzeżone, że aferą interesuje się CBA. Co na to ci, których nazwiska padają w kontekście afery? - Nawet "Wyborcza" podaje, że nie odbyłem spotkania z Łukaszem G. Tylko w momencie, kiedy przyjechał do ministerstwa minąłem się z nim w drzwiach. Trudno było założyć, że produkt z certyfikatem nie spełnia wymagań jakościowych - mówił Cieszyński we wtorek w TVN24.