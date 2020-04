Koronawirus w Polsce. Abp Stanisław Gądecki skomentował słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

- Epidemia koronawirusa będzie nam towarzyszyła przez najbliższe miesiące, prawdopodobnie do półtora roku, dopóki nie pojawi się szczepionka - mówił w piątek Łukasz Szumowski . W ten sposób tłumaczył rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich, które przekazał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu . Do słów ministra zdrowia nawiązał przewodniczący Episkopatu Polski.

- Nie wyobrażamy sobie, aby "nowa normalność" miała oznaczać trwałe, liczone w latach odizolowanie większości społeczeństwa od możliwości osobistego uczestnictwa we mszy świętej i w innych obrzędach religijnych - powiedział abp Stanisław Gądecki. Modli się o ustanie pandemii - codziennie ze swojej prywatnej kaplicy.

Arcybiskup zaznaczył, że dyspensa od obowiązku chodzenia do kościoła w niedziele i święta nie oznacza zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii. - To nie oznacza wakacji od Pana Boga. Warto łączyć się w tym czasie z celebracjami, które są transmitowane przez internet lub telewizję, można oglądać i modlić się, ale nie tak, jak się ogląda filmy czy słucha słuchowiska, lecz łączyć się duchowo z tym, co w kościele się dzieje - zaznaczył duchowny.