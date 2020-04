Koronawirus w Polsce. 4-latek z Gubina wcale nie jest zakażony. Lekarz publikuje wymowny post

W piątek 20 marca do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafił 4-latek z raną głowy . Jego mama źle się czuła, więc na pogotowie przywiozła go babcia. Dziecko skierowano najpierw do ambulatorium chirurgicznego, które jest przy SOR-ze, a następnie na blok operacyjny. Okazało się, że jego rana wymaga interwencji chirurga.

"Apel do wszystkich!!! To może nie apel, ale gorąca prośba. Ludzie dajcie nam żyć i przy okazji sobie, bo jak nas wykończycie to i siebie. Sytuacja z Oddziału z piątku. Przyjęte dziecko z babcią z raną głowy. Oboje kaszlący. Wywiad epidemiologiczny ujemny. Na sugestię, że może być to koronawirus babcia odpowiada rozbrajająco: my na takim zadupiu żyjemy, że gdzie u nas koronawirus!? Mimo wszystko test. Dziś przychodzi wynik POZYTYWNY!!! Babcia "zapomniała” dodać, że matka dziecka a jej córka z Niemiec wróciła, kaszle i ma gorączkę. Ot taka nieistotna rzecz... Drobiazg taki malutki a skutki w zasadzie nieistotne: jedyny Oddział Chirurgii Dziecięcej na terenie byłego województwa zielonogórskiego zamknięty, dyżury zawieszone, cały personel na kwarantannie poddawany testom, dwie działające przychodnie nieczynne, pacjenci z pilnymi chorobami chirurgicznymi kierowani do Poznania i Gorzowa. Brawo!!! Da się? Da!!! Ludzie, jak nie oprzytomniejecie, to wykończycie nas a potem siebie, bo nie będzie miał was kto leczyć...” - brzmiał wpis lekarza.