Koronawirus w Polsce. 200 osób zamknięte na kwarantannie w DPS w Psarach

- Dyrektor DPS w Psarach przekazała, że wśród pensjonariuszy dwójka ma gorączkę powyżej 38 st. Celsjusza. Te osoby zostały odizolowane - mówił Rajski. Starosta dodał, że zachorowań może być więcej. Na testy będą musieli jednak poczekać do 10 kwietnia, a na wyniki - co najmniej do 12. Kwarantannie musi poddać się też kilkudziesięciu pracowników DPS, których nie ma obecnie w ośrodku, a miały kontakt z zarażoną.