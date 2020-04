Koronawirus w Polsce. Dramat w ośrodku opiekuńczym. 29 chorych w kwarantannie razem ze zdrowymi

Koronawirus w Polsce. Epidemia w ośrodku opiekuńczym. Choroba szaleje, sanepid milczy

Jak dodaje, ośrodek zapewnił, w miarę swoich możliwości izolację dla pacjentki i jej sąsiadki - zostały przeniesione do sal jednoosobowych. To jednak nie koniec zmagań z koronawirusem. We wtorek wykryto go u jednej z pracownic ośrodka, która pracuje też w szpitalu w Radomiu. - Ponownie powiadomiliśmy sanepid w Białobrzegach. Zorganizowaliśmy we własnym zakresie wykonanie testów pacjentom i personelowi. Zdobycie podstawowego sprzętu niezbędnego do testów graniczyło z cudem, ale dzięki dobrej woli wielu ludzi udało się to zorganizować - relacjonuje Buła-Grzybowska.