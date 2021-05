Koronawirus w odwrocie? Dr Paweł Grzesiowski smutno pokręcił głową

Epidemia koronawirusa wyhamowuje. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o odnotowaniu 2167 nowych zakażeń. Czy można już mówić, że wirus SARS-CoV-2 jest w odwrocie? - Niestety, nie będę dostarczycielem pozytywnych informacji. Wirus jest aktywny cyklicznie, cykl trwa około pięciu miesięcy. Jeżeli teraz przyjmujemy, że jest on w odwrocie, to za cztery miesiące on znów może być aktywny. To zbiegnie się z powrotem dzieci do szkół, z końcem wakacji i pogorszeniem pogody - tłumaczył w programie "Newsroom" WP dr Paweł Grzesiowski. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej podkreślił, że obecnie kluczowe jest wyszczepienie jak największej liczby osób. - Jeśli do września zaszczepimy odpowiednio dużo ludzi w Polsce, wówczas wyciszymy tę falę, może do niej nie dojść. Jeśli nie zdążymy wyszczepić szczególnie tych, którzy mają ciężkie powikłania po COVID-19 (50+), to mamy problem. W tej chwili najważniejsze jest, żebyśmy dotarli ze szczepieniami do tych osób, które na jesieni mogą stworzyć czwartą falę - powiedział dr Grzesiowski.

