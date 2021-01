Koronawirus w Niemczech w dramatycznej fazie. Najgorzej od początku pandemii

W ciągu ubiegłej doby potwierdzono w Niemczech 31 849 zakażeń koronawirusem i 1188 zgonów - poinformował w piątek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). To największa liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii.

Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się do 1 866 887, a zmarłych do 38 795.

Koronawirus w Niemczech. Lockdown do końca stycznia

Obecnie w Niemczech obowiązuje lockdown. Został przedłużony do 31 stycznia. Władze zdecydowały, że w okręgach o dużej liczbie zakażeń koronawirusem zasięg przemieszczania się powinien być ograniczony do 15 kilometrów wokół miejsca zamieszkania. Ma to dotyczyć regionów, w których w ciągu siedmiu dni występowało ponad 200 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców.