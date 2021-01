Koronawirus - Niemcy. Więcej obostrzeń dla Polaków zarabiających za Odrą

Dziś sytuacja w Saksonii jest pod tym względem najgorsza wśród wszystkich krajów związkowych. Liczba zakażeń wirusem SARS-CoV2 na milion mieszkańców w Saksonii sięga już 36 tysięcy i jest o ponad połowę wyższa niż średnia w całych Niemczech (ok. 22 tys. infekcji na milion ludzi).

Nie doprowadziło to jednak do znaczącej poprawy. Dlatego od poniedziałku 11 stycznia obowiązywać będą większe obostrzenia.

Dojeżdżający do pracy przez granicę będą musieli testować się dwa razy w tygodniu i na własny koszt. Dotyczyć to będzie co najmniej 20 tysięcy ludzi.