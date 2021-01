Koronawirus. Niemcy przedłużają lockdown. Rygorystyczne przepisy do 31 stycznia

Niemiecki rząd federalny i rządy krajów związkowych podjęły tę decyzję podczas obrad we wtorek w Berlinie. Powodem jest utrzymująca się wysoka liczba zakażeń koronawirusem: w ubiegłym tygodniu dobowa liczba zachorowań na COVID-19 w Niemczech przekroczyła 30 tys.

Lockdown został przedłużony do 31 stycznia. Władze zdecydowały, że w okręgach o dużej liczbie zakażeń koronawirusem zasięg przemieszczania się powinien być ograniczony do 15 kilometrów wokół miejsca zamieszkania. Ma to dotyczyć regionów, w których w ciągu siedmiu dni występowało ponad 200 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców.