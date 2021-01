Szczepienia w grupie zero. Adwokaci też chcieli szczepić się wcześniej

Pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Mikołaja Pietrzaka do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostało wystosowane 29 grudnia. Szef warszawskiej ORA zwraca się w imieniu adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie o uwzględnienie adwokatów w grupie osób uprawnionych do zaliczenia do priorytetowej grupy zero do szczepień przeciw COVID-19.