Niepołomice. Akt oskarżenia wobec burmistrza i jego zastępcy

Śledztwo w sprawie niegospodarności urzędniczej trwało ponad rok. Roman P. i Adam T. zostali oskarżeni "o niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę". Jak poinformowała Prokuratura Krajowa w komunikacie, zarzuty dotyczą "przekroczenia uprawnień do jakich doszło podczas przetargu na budowę szkoły, w szczególności w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na stworzenie wizji koncepcyjnej obiektu".

Dodatkowo burmistrz Niepołomic ma odpowiedzieć za "złożeniu fałszywego pisemnego oświadczenia o braku powiązań z jednym z oferentów". Obaj urzędnicy nie przyznają się do winy, grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec 2019 roku Roman P. i jego zastępca Adam T. zostali zatrzymani przez CBA. Podczas przeszukania zabezpieczono dokumentację przetargową na budowę szkoły podstawowej oraz sprzęt elektroniczny. CBA poinformowało wówczas, że w związku ze sprawą zarzuty usłyszało 16 osób, z czego siedem objęto aktami oskarżenia, które trafiły do sądu.

Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe, które później obniżono, a we wrześniu 2020 roku katowicki sąd uchylił zawieszenie burmistrza Niepołomic oraz jego zastępcy w czynnościach urzędniczych. Mimo to od kilku miesięcy w mieście rządził komisarz z PiS. To właśnie było przedmiotem rady miejskiej dzień przed zakończeniem roku.