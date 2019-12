Burmistrz Niepołomic i jego zastępca odpowiadają na zarzuty CBA. "Przed nami czas walki o prawdę"

- Wszystko, co zrobiliśmy, miało na celu jak najlepszą i najefektywniejszą realizację inwestycji, o czym świadczy wybudowana szkoła. Jesteśmy dumni, że dzieci mogą uczyć się w tak pięknym i nowoczesnym obiekcie - oświadczył w czwartek Roman Ptak, zawieszony przez CBA burmistrz Niepołomic.



We wtorek CBA wkroczyło do urzędu miasta w Niepołomicach i zatrzymało burmistrza oraz jego zastępcę. Obydwaj usłyszeli zarzuty "niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę". Grozi im do 10 lat więzienia.