Niepołomice. Burmistrz miasta i jego zastępca z zarzutami

Skandal w Niepołomicach. CBA wkroczyło do urzędu miasta i zatrzymało burmistrza oraz jego zastępcę. Obydwaj usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania doszło we wtorek. Agenci CBA weszli do miejsca pracy samorządowców i przeszukali pomieszczenia. Zatrzymano burmistrza miasta i gminy Niepołomice oraz jego zastępcę.