Koronawirus w Koszalinie. Trwają badania przesiewowe, część rezygnuje z II etapu

W województwie zachodniopomorskim trwa Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. To bezpłatne, dobrowolne dwuetapowe badania, które są skierowane dla kobiet między 18. a 59. rokiem życia oraz mężczyzn w wieku 18-64 lat.

Koronawirus w Koszalinie. Pacjenci boją się II etapu badań

W pierwszym etapie wykonywane są testy serologiczne (pobranie krwi). Osoby z dodatnim wynikiem kierowane są do drugiego etapu na testy molekularne (wymaz).

Barbara Nowacka oburzona słowami europosłanki PiS Elżbiety Kruk w PE

- Tłumaczą, że boją się badania, albo że nie chcą w konsekwencji skazać bliskich bądź współpracowników ze swojej firmy na kwarantannę, gdy okaże się ostatecznie, że są chorzy na COVID-19 - tłumaczyła Sutryk. I dodaje, że takie zachowanie może być niebezpieczne. - Istnieje ryzyko, że osoba z dodatnim wynikiem w I etapie jest w danym momencie nosicielem koronawirusa. Tym samym stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych, z którymi ma kontakt na co dzień – podkreśliła rzeczniczka.

Dlatego koszaliński szpital apeluje o "przemyślane decyzje przed zgłoszeniem się do rejestracji", a także o "odpowiedzialność w sytuacji, gdy już dana osoba wie, że prawdopodobnie jest chora na COVID-19 'bezobjawowo lub skąpoobjawowo'". Wówczas zalecane jest przeprowadzenie badań do końca, a w razie potwierdzenia zakażenia, poddanie się izolacji zgodnie z zaleceniem sanepidu.

Do tej pory Szpital Wojewódzki w Koszalinie zarejestrował na badania ok. 2 tys. osób, z których przebadano ok. 1,3 tys. Placówka ma wykonać 10 tys. testów w pierwszym etapie i tysiąc w drugim.