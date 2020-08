Koronawirus w Hiszpanii. Madryt szykuje się na drugą falę epidemii. Główny epidemiolog o "drastycznych środkach"

Hiszpania wciąż walczy z koronawirusem. Od zeszłego poniedziałku w kraju odnotowano łącznie 46 000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To wzrost o 13 proc. od wybuchu epidemii. Jak dotąd w Hiszpanii z powodu koronawirusa zachorowało 405 000 osób.

Koronawirus to problem nie tylko Hiszpanii. Więcej zakażeń w Europie odnotowano tylko w Rosji, gdzie chorych jest ponad dwukrotnie więcej.

Koronawirus w Hiszpanii. Madryt pod lupą

W ostatnim tygodniu w samej prowincji Madryt, która obejmuje hiszpańską stolicę, zakażonych zostało 15 tys. osób. To o ponad 16 proc. więcej niż do tej pory stwierdzono w regionie. Od czwartku do szpitali trafiło 300 kolejnych pacjentów.