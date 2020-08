Koronawirus Chorwacja. Spadek liczby zakażonych. Jest apel polskiej ambasady. Czy będzie obowiązywała kwarantanna?

Koronawirus Chorwacja. Spadek liczby zakażonych

Koronawirus Chorwacja. Czy będzie kwarantanna dla Polaków wracających z Chorwacji?

Na facebookowym profilu polskiej ambasady w Chorwacji opublikowano specjalny apel do turystów. "Przypominamy, że obywatele RP mogą wjeżdżać do Chorwacji bez obowiązku odbywania kwarantanny oraz okazywania wyników testów na Covid-19 - bez względu na to gdzie mieszkają, z jakiego kraju przyjeżdżają i jakie tablice rejestracyjne ma ich samochód. Dotyczy to zarówno tranzytu, jak i pobytu w Chorwacji" - czytamy w poście.