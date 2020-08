Koronawirus. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus: mamy nadzieję, że pandemia skończy się w ciągu 2 lat

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że zwiększona mobilność ludzi doprowadziła do szybkiego rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. - Mamy jednak technologię i wiedzę, by ją powstrzymać - zaznaczył.

Koronawirus. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wypowiedział się nt. zagrożenia związanego z COVID-19 (PAP)