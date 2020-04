Koronawirus. USA przejęły pałeczkę. Włochy wychodzą na prostą

Koronawirus. USA przeskoczyły Włochy

Koronawirus. USA i ponad 500 tys. zakażonych

Powyżej 100 tysięcy zakażeń stwierdzono też we Włoszech, Francji i Niemczech. W Italii mamy 152 tysiące zachorowań, w Francji to 124 tysiące a w Niemczech ponad 122 tysiące zakażeń koronawirusem.

To, co cieszy, to spadająca liczba zgonów we Włoszech i Hiszpanii, które wcześniej były uważane za centrum epidemii w Europie. W sobotę we Włoszech zmarło 619 osób a w Hiszpanii 272. Źle jest na Wyspach i w Niemczech, gdzie liczba ofiar koronawirusa wciąż rośnie. Wielką Brytanię zaczyna też gnębić klęska głodu, która spowodowana jest blokadą Wysp.