Koronawirus w USA. Najgorsza dobra od początku epidemii. Ponad 400 tys. zakażonych

Koronawirus w USA. Najtragiczniejsza doba dla Stanów

Wynika z nich, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych zmarło 1939 osób. To blisko o ponad 800 zgonów więcej, niż odnotowano w poniedziałek .Tym samym jest to najtragiczniejsza doba dla USA w związku z epidemią koronawirusa. Łącznie zmarło tam już 12 tys. 895 zakażonych.

Koronawirus w ciągu jednego dnia większe żniwo przyniósł tylko we Włoszech i w Hiszpanii. Tam wciąż jest ten największa liczba ofiar. We Włoszech z powodu COVID-19 zmarło ponad 17 tys. ludzi, a w Hiszpanii blisko 14 tys.

Koronawirus w USA. Ponad 400 tysięcy zakażonych

Zła sytuacja jest również w sąsiednim New Jersey, gdzie w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 239 osób zakażonych koronawirusem. Z powodu choroby łączna liczba zgonów wynosi tam już 1232.

Koronawirus w USA. Zakażony członkiem załogi statku-szpitala

Jak informuje "The New York Times", potwierdzono także jedno zakażenie u członka załogi statku-szpitala USNS Comfort. Informację do publicznej wiadomości przekazała rzeczniczka marynarki wojennej USA Elizabeth Baker. Jak dodała, kilka innych osób, z obsługi statku, przebywa na kwarantannie.