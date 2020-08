Koronawirus. Ukraina z rekordową liczbą zakażeń. Przybyło też aktywnych przypadków

Zobacz też: Lech Wałęsa o prezesie PiS: narobił tyle świństw, i to takich bezczelnych

Ukraińskie służby poinformowały, że w piątek przeprowadzono ok. 43 tys. testów na obecność koronawirusa. Najwięcej infekcji wykryto w Kijowie (265), w obwodzie charkowskim (247) i tarnopolskim (227).

Koronawirus. Ukraina z zakazem wjazdu dla obcokrajowców

Do 28 września obowiązuje tymczasowy zakaz wjazdu do kraju dla obcokrajowców na terytorium Ukrainy. Przepisy dotyczące kwarantanny przedłużono do końca października.