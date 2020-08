Ukraina - zamknięcie granic. Do kiedy będzie obowiązywać?

Ukraina zamknęła granice. Do kiedy będzie obowiązywać?

Do kiedy będzie obowiązywać zamknięcie granic z Ukrainą? W rozporządzeniu tamtejszego rządu wskazane jest, że zakaz ma obowiązywać od 29 sierpnia do 28 września. Nie jest jednak wykluczone, że zostanie on przedłużony o następne tygodnie. Wszystko zależne jest od sytuacji epidemicznej, jaka będzie panować we wrześniu na Ukrainie. Jeśli uda się zahamować wzrost liczby zakażonych, to najprawdopodobniej granice zostaną otwarte.