Koronawirus. To tu jest najwięcej zakażeń. Powiat ma poważny problem. "Ciemnogród"

Województwo lubelskie wciąż przoduje w statystykach zakażeń. Najgorsza sytuacja jest w powiecie łęczyńskim, do którego wybrał się reporter WP Klaudiusz Michalec. Notuje się tu największy w całej Polsce procent osób zarażonych koronawirusem na 10 tysięcy mieszkańców. - Naprawdę się boję, bo mam różne schorzenia i potrzebuję mieć dostęp do szpitala - mówi jedna z mieszkanek. Jej obawy nie są bezpodstawne, bo Szpital Powiatowy w Łęcznej przyjmuje coraz więcej chorych na COVID-19. Jest ich a tyle dużo, że już teraz trzeba powiększyć oddział covidowy. Najczęściej trafiają do niego osoby niezaszczepione. Tych w powiecie łęczyńskim nie brakuje. - Ciemnogród! - oburza się jedna z mieszkanek. O źródle zakażeń w tych okolicach i konsekwencjach bycia niechlubnym liderem w ogólnopolskich statystykach w materiale wideo.