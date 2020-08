Koronawirus. Rekord zakażeń. Nowa prognoza epidemii. Wrzesień. "Ponad tysiąc zakażeń dziennie"

- Sytuacja pogorszy się we wrześniu, kiedy Polacy wrócą z urlopów, a dzieci pójdą do szkoły. Liczba zakażeń zwiększy się wtedy do ponad tysiąca odnotowanych przypadków dziennie - mówi w rozmowie z WP Ryszard Łukoś, główny analityk ExMetrix, firmy monitorującej dane o epidemii w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Analitycy przewidują, że liczba zakażeń we wrześniu zwiększy się do tysiąca dziennie (Fot: PAP/Łukasz Gšgulski, £ukasz G¹gulski)