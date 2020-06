Koronawirus. Nowa prognoza epidemii. Ilu zakażonych będziemy mieć na wybory?

Do wyborów prezydenckich liczba zakażeń przekroczy 30 tys. Epidemia koronawirusa w Polsce będzie się tlić przez wiele miesięcy. Nawet po ograniczeniu śląskiego ogniska epidemii możemy mieć 100-150 zakażeń dziennie. Aż do jesieni, kiedy pojawi się druga fala zachorowań - to niepokojący scenariusz, który przewidują analitycy firmy ExMetrix.

Koronawirus w Polsce. Zamiast spadku dziennych zakażeń mamy "dramatyczne wzrosty" (PAP)