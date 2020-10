Koronawirus. Radom: dramat w Szpitalu Specjalistycznym. "Najgorsze przed nami"

Koronawirus. Radom: Brakuje łóżek w Szpitalu Specjalistycznym

Jak informuje portal echodnia.pl, w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego nie ma już wolnych łóżek covidowych. Placówka od 28 września nie jest już tylko szpitalem jednoimiennym, w związku jej moce do walki z koronawirusem zostały ograniczone tylko do łóżek na oddziale zakaźnym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym powinno znajdować się 26 miejsc z trzema respiratorami. To jednak stanowczo za mało. Od wtorku 6 października placówka nie ma już wolnych łóżek covidowych.

Koronawirus w PiS. "Prezes Jarosław Kaczyński pracuje w centrali przy Nowogrodzkiej"

Koronawirus. Radom. Szpital Specjalistyczny przepełniony. "Nie ma gdzie odesłać"

- Zgodnie z wytycznymi sanepidu musieliśmy przygotować miejsca na innych oddziałach. Co mamy zrobić, kiedy karetka przywozi chorego z niewydolnością oddechową? Przyjmujemy, bo nie ma go gdzie odesłać - mówi w rozmowie z echodnia.eu wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik.

Jak tłumaczy, Radom nie był w stanie odesłać pacjentów do szpitali w Puławach i Warszawie, bo te zmagają się z tym samym problemem. Liczba wolnych łóżek covidowych zaczyna w Polsce drastycznie brakować.

Koronawirus. Radom. "Najgorsze jeszcze przed nami"

Zdaniem wiceprezydenta Radomia najgorsza sytuacja jest jeszcze przed nami. A to w związku z rozpoczynającym się sezonem zachorowań na grypę. - Zakażonych koronawirusem też będzie więcej. W poniedziałek w kraju było ponad 2 tysiące nowych przypadków, a wykonano tylko 18 tysięcy testów - mówił.

Radomski Szpital Specjalistyczny nie ma wyjścia - musi tworzyć nowe miejsca na innych oddziałach. Pod respiratorem na OIOM-ie przebywa kolejne 6 osób. Dodatkowo pojedyncze osoby z lekkimi objawami zakażenia koronawirusem trafiły do izolatek na innych piętrach.

Jak w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślał dr Tomasz Dzieciątkowski, wkrótce problemem może stać się nie brak respiratorów , a brak personelu do ich obsługi. - W Polsce jest mało specjalistów intensywnej terapii. Brakuje także specjalistów chorób zakaźnych. A poza COVID-19 mają jeszcze innych pacjentów, którymi muszą się zajmować - mówił.

Koronawirus. Radom: brakuje łóżek w Szpitalu Specjalistycznym. "To absurd"

Jak stwierdził, idea zrobienia z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego placówki jednoimiennej się nie sprawdziła. Nie ma miejsc na leczenie osób z innymi schorzeniami. Zablokowane są także przychodnie w Radomiu. - Gdzie ci pacjenci mają być diagnozowani, skoro nie mogą dodzwonić się do lekarza rodzinnego, nawet jeśli podejrzewają, że się zarazili? 30 do 50 prób połączenia się z gabinetem, to jest absurd -zaznaczył wiceprezydent Radomia.