Koronawirus. Problem sceptyków narasta? Apel premiera Bawarii

W tych słowach Soeder nawiązywał do ruchu "Querdenken", który skupia w sobie anarchistów, koronasceptyków i przedstawicieli skrajnej prawicy. To on jest odpowiedzialny za organizowanie dużych demonstracji przeciwko restrykcjom sanitarnym. Ostatnia odbyła się w niedzielę w Lipsku i zakończyła się zamieszkami. Kolejna planowana jest w ten weekend we Frankfurcie nad Menem. Zarejestrowano także trzy kontrmanifestacje.