Policja rozwiązała berlińską demonstrację przeciwko restrykcjom z powodu pandemii

Według danych policji w proteście przeciwko wymogom ochrony przed pandemią w Berlinie zebrało się około 18 tys. osób. Jednak funkcjonariusze nie dopuścili do planowanego przemarszu przez centrum miasta, ponieważ demonstranci nie zachowywali minimalnych odległości i w większości nie nosili maseczek ochronnych.

Po dłuższym okresie oczekiwania i negocjacjach z organizatorami protestów policja zapowiedziała, że rozwiąże to zgromadzenie. Jak podała na Twitterze "niestety nie ma innej opcji”. "Żadne podjęte do tej pory środki nie doprowadziły do zachowania warunków umowy" - dodano. W akcji wzięło udział około 3 tys. funkcjonariuszy. Jak zapewnił rzecznik policji, panował spokój i nie było wybuchów przemocy i agresji, chociaż widoczne były wśród demonstrantów rozczarowanie i frustracja.