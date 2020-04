Koronawirus. Polska. Wybory 2020. Krzysztof Bosak nawołuje do zawieszenia składek na WHO

- Wzywam polski rząd, aby podobnie jak Stany Zjednoczone, zdecydował o zaprzestaniu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia - globalistycznej, biurokratycznej i popełniającej masę błędów, finansowanej głównie przez koncerny farmaceutyczne organizacji - powiedział na konferencji prasowej Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji uważa również, że WHO spóźniła się z ogłoszeniem pandemii koronawirusa. Zastrzeżenia co do polityki WHO wysuwał również Donald Trump.