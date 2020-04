Koronawirus. Polska. Wybór I prezesa SN. Sędzia Krystian Markiewicz o "białej fladze"

Małgorzata Gersdorf z powodu koronawirusa nie zdecydowała się na zwołanie Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego ws. wyboru I prezesa. To oznacza, że na czele SN najprawdopodobniej stanie osoba wyznaczona przez prezydenta. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia przekonuje, że odpuszczenie wyłonienia prezesa Sądu Najwyższego jest "wywieszeniem białej flagi".

Profesor Krystian Markiewicz w rozmowie z "Wyborczą" tłumaczy, że nowi sędziowie SN nie powinni być dopuszczeni do zgromadzenia. - Nie mogą w nim brać udziału ludzie, którzy nie mogą orzekać i najprawdopodobniej nie są sędziami - uważa. Wskazuje na listy poparcia do nowej KRS. Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje sędziów Sądu Najwyższego. Według szefa Iustitii "Maciej Nawacki nie ma wystarczającej liczby głosów, przez co wybór całej neo-KRS jest nieskuteczny".