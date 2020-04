Koronawirus. Polska. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówi o kolejnych zmianach

Koronawirus w Polsce. Komendant główny Policji mówi o spadku przestępczości

Przeformułowano również sposób kontrolowania osób przebywających na kwarantannie - zostały zobowiązane do zainstalowania specjalnej aplikacji i korzystania z niej - powiedział komendant główny Policji Jarosław Szymczyk.

Dodał, że prewencja nie będzie już tak istotna. - Będziemy stawiać na represję, zwłaszcza wobec osób, które w sposób lekceważący będą łamać zapisy rozporządzenia - stwierdził Szymczyk. Zaapelował o to, by policja "nie miała powodu do karania".