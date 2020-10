Maseczki. Koronawirus. Starcie Grzegorza Brauna i Małgorzaty Gosiewskiej w Sejmie

Koronawirus w Polsce. Sejm. Grzegorz Braun nie daje za wygraną ws. maseczek

W dalszej części posiedzenia Sejmu wciąż było gorąco. W pewnym momencie Grzegorz Braun podszedł do jednej z pracownic Sejmu i zaczął z nią rozmawiać. Zareagowała na to prowadząca obrady Małgorzata Gosiewska. - Półtora metra od pracownika, proszę nie narażać pracownika na zakażenie. Proszę założyć maseczkę albo odejść na odległość półtora metra - mówiła posłanka PiS.

Polityk Konfederacji nie chciał zastosować się do poleceń wicemarszałek Sejmu. - Wykonuję swoje obowiązki. Nie należy do pani zadań instruowanie posłów, co do ich położenia na sali - tłumaczył. Gosiewska odpowiedziała mu, że "kolejny raz narusza powagę Sejmu i zna konsekwencje". Braun nie dawał za wygraną i kiedy prowadząca obrady udzieliła głosu Aleksandrowi Miszalskiemu z KO, poseł Konfederacji wypalił do Gosiewskiej, że to ona "narusza powagę Sejmu swoim istnieniem i zachowaniem".