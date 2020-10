Koronawirus w Sejmie. Będzie mniej posłów na sali

We wtorek prezydium Sejmu podjęło decyzję o skróceniu najbliższych obrad do jednego dnia. Pierwotnie obrady miały obejmować środę i czwartek, teraz parlamentarzyści będą musieli zmieścić się ze wszystkimi zaplanowanymi obradami w ciągu pierwszego dnia.

Żeby to ułatwić na sali plenarnej znajdzie się tylko 55 posłów. Z każdej partii będzie mogło przyjść tylu parlamentarzystów, żeby ich liczba była proporcjonalna do wielkości klubu w Semie. Wszyscy posłowie będą musieli mieć założone maseczki . Pozostali posłowie będą mieć do dyspozycji inne sale w budynku Sejmu. Obrady będą dotyczyły budżetu państwa w przyszłym roku.

Konfederacja nie zdecydowała czy dostosuje się do postanowień prezydium Sejmu. Pytany o to przed kamerami TVN24 Krzysztof Bosak odpowiedział, że na razie poprosił o protokół z prezydium Sejmu. - To, co jest dla posłów obowiązkiem wyznacza ustawa albo regulamin Sejmu - powiedział poseł, dając do zrozumienia, że posłowie Konfederacji są gotowi do zbojkotowania postanowień prezydium.