Piątka dla zwierząt. Protest rolników przed siedzibą PiS

Rolnicy z całej Polski zjechali do Warszawy, aby wyrazić sprzeciw wobec ustawy o ochronie zwierząt. Doszło do przepychanek z policją. Demonstranci weszli do siedziby PiS, gdzie chcieli rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Prezesa nie zastali, ale zostawili dokument ze swoimi postulatami.

Piątka dla zwierząt. Rolnicy manifestują w Warszawie