Koronawirus. Polska. Ministerstwo Zdrowia informuje: nowe przypadki zakażonych. Są ofiary

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podaje raport. Nowe przypadki zakażenia i zgony

Resort podał także, że z powodu COVID-19 zmarło 10 osób. 4 zgony miały miejsce w Krakowie: 84-latka, 82-latki, 95-latki i 90-latka. Dwie ofiary są z Grobli: 76-latka i 92-latka. Pozostałe osoby to: 65-latka z Kędzierzyna-Koźla, 68-latek z Poznania, 70-latka ze Zgierza i 55-latek z Tych. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Od wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce zakażonych zostało już 46 894 osób, a zmarło 1 731. Do zdrowia wróciło 34 709 pacjentów. Według danych resortu w związku z SARS-CoV-2 zajętych jest 1 835 łóżek, a z respiratora korzysta 76 osób. Kwarantanną objętych jest 96 425 osób, a nadzorem epidemiologicznym 8 523. Najnowsze statystyki związane z koronawirusem w Polsce i na świecie są zebrane na interaktywnej mapie.

Koronawirus. Polska. Rekord zachorowań podwyższany trzy dni z rzędu

Ostatnie dni przyniosły rekordowe przyrosty nowych zakażonych na koronawirusa. Wysokie wyniki odnotowano już we wtorek i w środę - ponad 500 przypadków. W czwartek po raz pierwszy potwierdzono ponad 600 przypadków w ciągu dnia, co stanowiło wówczas najwyższy rezultat. Dobę później rekord został podwyższony, a sobotę wyśrubowany do 658 przypadków.