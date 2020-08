Koronawirus w Polsce. Powrót do szkół od września? Niemal połowa "za"

Wciąż nie jest jasne, czy uczniowie wrócą do szkolnych ław na jesieni. Według wiceministra Waldemara Kraski decyzja w tym zakresie może zostać podjęta w ostatnim tygodniu sierpnia, nawet dzień lub dwa przed 1 września. Wszystko ma zależeć od tego, jak będzie wyglądała sytuacja związana z koronawirusem . A ta w Polsce jest najgorsza od momentu wybuchu pandemii.

Co o powrocie uczniów do szkół sądzą Polacy? Według sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla "Rzeczpospolitej" za takim rozwiązaniem opowiada się 47,3 proc. badanych. 30,5 proc. ankietowanych uważa, że lekcje powinny się odbywać w formie zdalnej. Zdania w tej sprawie nie ma 22,1 proc. badanych. Badanie zostało jednak przeprowadzone jeszcze przed rekordowymi przyrostami zachorowań przez ostatnie trzy dni.

Koronawirus. Polska. Jak od września będzie wyglądała edukacja w Polsce?

Wciąż nie ma również szczegółowych wytycznych co do tego, jak miałby wyglądać ewentualny powrót do szkół. Na razie pojawiły się jedynie wstępne wytyczne ze strony Generalnego Inspektoratu Sanitarnego. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski powiedział WP, że kompleksowe przepisy w tej sprawie zostaną opublikowane w pierwszej połowie sierpnia.